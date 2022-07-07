Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Orta sahada liste başı Sergio Oliveira! Okan Buruk...
3 yıllık şampiyonluk özlemini önümüzdeki sezon dindirmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, orta saha bölgesindeki eksikliğe dikkat çekmiş ve bu bölgeye yoğunlaşılacağının sinyalini vermişti. 48 yaşındaki çalıştırıcının liste başında bonservisi Porto'da bulunan Sergio Oliveira olduğu öğrenildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, bir yandan da kadro yapılanması kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Orta saha bölgesine takviye yapacak olan Aslan'ın gündeminde Portekizden bir futbolcu bulunuyor.