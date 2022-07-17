Galatasaray hem stoperde, hem de sağ bekte oynayacak bir isim arıyor.
Galatasaray'da Tanganga sesleri! Ön görüşme gerçekleşti...
Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında stoper konusunda gündeme bomba bir isim geldi. Sarı-kırmızılılar bu noktada bonservisi Tottenham'da bulunan Tanganga için ön görüşme gerçekleşti. İşte son detaylar...(GS SPOR HABERLERİ)
Galatasaray hem stoperde, hem de sağ bekte oynayacak bir isim arıyor.
Kaan Ayhan favori. Hatta Marcao'dan bonuslarla birlikte gelen 15 milyon euro'nun 6'sının Kaan için Sassuolo'ya verilmesi bile gündemde.
Galatasaray'ın bir başka hedefi ise Tottenham'ın gözden çıkardığı Japhet Tanganga.