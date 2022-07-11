Sergio Oliveira geldi ama Galatasaray orta sahaya yeni takviyeler yapmak için çalışmaya devam ediyor.
GALATASARAY HABERLERİ - Tottenham'da kadroya alınmadı! Cimbom Tanguy Ndombele için harekete geçti
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Sergio Oliveira'nın ardından orta saha takviyesi için arayışları sürmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak Tottenham'da kamp kadrosuna alınmayan Tanguy Ndombele gündeme geldi. İşte Ndombele transferiyle ilgili tüm gelişmeler... (GS SPOR HABERLERİ)
Sergio Oliveira geldi ama Galatasaray orta sahaya yeni takviyeler yapmak için çalışmaya devam ediyor.
Geçen sezon Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu ve Alex Cicaldau beklentilerin altında kalmıştı.
Strum Graz ile oynanan ve 2-1 kaybedilen karşılaşmada da orta sahadaki eksiklik fazlasıyla hissedildi.