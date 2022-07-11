GALATASARAY HABERLERİ - Tottenham'da kadroya alınmadı! Cimbom Tanguy Ndombele için harekete geçti

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Sergio Oliveira'nın ardından orta saha takviyesi için arayışları sürmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak Tottenham'da kamp kadrosuna alınmayan Tanguy Ndombele gündeme geldi. İşte Ndombele transferiyle ilgili tüm gelişmeler... (GS SPOR HABERLERİ)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.07.2022- 06:40