Galatasaray'dan İspanya'nın Sevilla takımına transfer olan Marcao, sarı kırmızılılara veda etti.

Sosyal medya hesabından veda mesajı yayınlayan Brezilyalı stoper, sarı kırmızılıların eski teknik direktörü Fatih Terim'i de es geçmedi.

İŞTE O SÖZLER:

"2019'da Fatih Terim'in bana yaptığı davet, her şeyi değiştirdi. O günden beri, bu forma için sizden biriymiş gibi savaştım. Takım arkadaşlarım, Galatasaray için son nefesime kadar savaşmam gerektiğini öğrettiler. Nereye gidersem gideyim, bir aslan olacağım."