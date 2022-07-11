Galatasaray'dan İspanya'nın Sevilla takımına transfer olan Marcao, sarı kırmızılılara veda etti.
Sosyal medya hesabından veda mesajı yayınlayan Brezilyalı stoper, sarı kırmızılıların eski teknik direktörü Fatih Terim'i de es geçmedi.
İŞTE O SÖZLER:
"2019'da Fatih Terim'in bana yaptığı davet, her şeyi değiştirdi. O günden beri, bu forma için sizden biriymiş gibi savaştım. Takım arkadaşlarım, Galatasaray için son nefesime kadar savaşmam gerektiğini öğrettiler. Nereye gidersem gideyim, bir aslan olacağım."
Our story is beautiful and will forever be in my heart! A lion wherever I go!— Marcão (@teixeira_marcao) July 11, 2022
@GalatasaraySK ❤️💛 pic.twitter.com/FUCe8xA4VD