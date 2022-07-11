Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları devam ediyor.
Galatasaray'da flaş gelişme! FIFA ve borçlar...
Galatasaray'da yeni sezon kamp çalışmaları Okan Buruk yönetiminde devam ediyor. Sarı kırmızılılar, kadrosuna takviyeler yapmayı da sürdürüyor. Bu gelişmelerin yanı sıra Cimbom'da, FIFA ve borçlar konusunda flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar sıkı şekilde idmanlarını sürdürüyor.
Cimbom yeni sezonda mutlaka şampiyon olmak istiyor.