FIFA TEHLİKESİ SONA ERDİ

4 MiLYON DOLAR: Mustafa Muhamed'in 4 milyon dolarlık bonservis bedelini ödeyerek FIFA tehlikesini ortadan kaldıran sarı kırmızılılar geçen yıl kadrosuna kattığı futbolcular için de önemli bir ödeme yaptı.