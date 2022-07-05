Gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'ın 2022 - 2023 sezonu fikstürü, 4 Temmuz 2022'de yapılan fikstür çekimi ile belli oldu. Futbolseverler sezonun açılış maçı ve derbi tarihlerini merak ediyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe derbi tarihi ne? Kaçıncı hafta? Galatasaray Beşiktaş derbisi kaçıncı hafta?

Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 fikstür çekimi 4 Temmuz 19:00'da gerçekleştirildi. TFF Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen fikstür çekimi ile Galatasaray'ın fikstürü belli oldu. Süper Lig, 5,6,7 ve 8 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Peki, Galatasaray Fenerbahçe derbisi kaçıncı hafta? Galatassaray Beşiktaş derbisi kaçıncı hafta?

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? KAÇINCI HAFTA?

Süper Lig'in en kritik müsabakası olan Galatasaray - Fenerbahçe maçı 18. hafta Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Ligin ikinci yarısındaki derbi maçı ise 37. hafta oynanacak.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? KAÇINCI HAFTA?

Süper Lig'in en kritik müsabakalarından biri olan Galatasaray - Beşiktaş maçı 13. hafta Nef Stadyumu'nda oynanacak. Ligin ikinci yarısındaki derbi maçı ise 32. hafta Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY FİKSTÜR 2022

1. Hafta: Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray

2. Hafta: Galatasaray - Giresunspor

3. Hafta: Ümraniyespor - Galatasaray

4. Hafta: Trabzonspor - Galatasaray

5. Hafta: Galatasaray - Gaziantep Futbol Kulübü

6. Hafta: Kasımpaşa - Galatasaray

7. Hafta: Galatasaray - Konyaspor

8. Hafta: Adana Demirspor - Galatasaray

9. Hafta: Bay

10. Hafta: Yukatel Kayserispor - Galatasaray

11. Hafta: Galatasaray - Alanyaspor

12. Hafta: Vavacars Fatih Karagümrük - Galatasaray

13. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş

14. Hafta: Medipol Başakşehir FK - Galatasaray

15. Hafta: Galatasaray - İstanbulspor

16. Hafta: Demir Grup Sivasspor - Galatasaray

17. Hafta: Galatasaray - MKE Ankaragücü

18. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray

19. Hafta: Galatasaray - Atakaş Hatayspor

20. Hafta: Galatasaray - Fraport TAV Antalyaspor

21. Hafta: Giresunspor - Galatasaray

22. Hafta: Galatasaray - Ümraniyespor

23. Hafta: Galatasaray - Trabzonspor

24. Hafta: Gaziantep Futbol Kulübü - Galatasaray

25. Hafta: Galatasaray - Kasımpaşa

26. Hafta: Konyaspor - Galatasaray

27. Hafta: Galatasaray - Adana Demirspor

28. Hafta: Bay

29. Hafta: Galatasaray - Yukatel Kayserispor

30. Hafta: Alanyaspor - Galatasaray

31. Hafta: Galatasaray - Vavacars Fatih Karagümrük

32. Hafta: Beşiktaş - Galatasaray

33. Hafta: Galatasaray - Medipol Başakşehir

34. Hafta: İstanbulspor - Galatasaray

35. Hafta: Galatasaray - Demir Grup Sivasspor

36. Hafta: MKE Ankaragücü - Galatasaray

37. Hafta: Galatasaray - Fenerbahçe

38. Hafta: Atakaş Hatayspor - Galatasaray

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