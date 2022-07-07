Galatasaray'da Zenit ve Sevilla ile adı anılan Marcao kamp kadrosuna alınmadı!

Galatasaray'da Marcao ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Zenit ve Sevilla kulüplerinin transfer listesinde yer alan Brezilyalı stoper, sarı-kırmızılı ekibin Avusturya kampı kadrosuna alınmadı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın yıldız savunmacısı Marcao ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Sarı kırmızılıların başarılı oyuncusuna Sevilla ve Zenit talip olmuştu.

Transerde adı bu iki kulüple anılan Marcao'yla ilgili sürpriz bir karar alındı.

Galatasaray, Brezilyalı stoperi Avusturya kampı kadrosuna almadı.