GALATASARAY HABERLERİ: Flaş transfer hamlesi! Ozan Kabak yuvaya dönüyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, son olarak Porto'dan Sergio Oliveira'yı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılarda Marcao da Sevilla'nın yolunu tutarken, Cimbom bu bölgeye takviye yapma kararı aldı. Kulübü Schalke 04'ün gelecek planlarında yer almayan ve Galatasaray'ın altyapısından yetişen Ozan Kabak, Cimbom'un gündemine geldi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 10.07.2022- 06:40