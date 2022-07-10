Galatasaray transferde flaş hamleler yapmaya devam ediyor.
GALATASARAY HABERLERİ: Flaş transfer hamlesi! Ozan Kabak yuvaya dönüyor
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, son olarak Porto'dan Sergio Oliveira'yı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılarda Marcao da Sevilla'nın yolunu tutarken, Cimbom bu bölgeye takviye yapma kararı aldı. Kulübü Schalke 04'ün gelecek planlarında yer almayan ve Galatasaray'ın altyapısından yetişen Ozan Kabak, Cimbom'un gündemine geldi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre; Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'ın ardından Sergio Oliveira'yı kadrosuna katan Cimbom'un listesine Ozan Kabak da eklendi.
Geçtiğimiz sezon Bundesliga 2'yi lider tamamlayarak yeniden Bundesliga'ya geri dönen Schalke 04'te Ozan Kabak ve Amine Harit ikilisi gözden çıkarıldı.