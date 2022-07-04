Teknik direktör Okan Buruk'un yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da gündem transfer.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Erik Botheim elden kaçıyor! İşte yeni takımı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, son olarak Krasnodar forması giyen ve Rus ekibinden ayrılan Erik Botheim'ı gündemine almıştı. Sarı-kırmızılıların Norveçli golcüyle anlaşma sağladığı öne sürülürken, Botheim'den Cimbom'u üzen haber geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde yapacağı takviyelerle 2022/2023 sezonunda zirveye oynayacak bir kadro kurmak istiyor.
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Cimbom, ilk olarak ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de istediği Abdülkerim Bardakcı'yı renklerine bağladı.