Sabah'ın haberine göre; Rus ekibi Krasnodar'a geçen sezonun ortasında 7.5 milyon Euro'ya transfer olan ancak sonrasında çıkan savaşın ardından ücretini alamadığı gerekçesi ile kontratını fesheden Botheim, İtalyan ekibi Salernitana'ya imzayı atmaya hazırlanıyor.