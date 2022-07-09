GALATASARAY HABERLERİ: Avrupa'da Sergio Oliveira yankıları! "İnanılmaz transfer"

Transferde gaza basan Galatasaray, orta saha bölgesini Porto forması giyen Sergio Oliveira'yı kadrosuna katarak güçlendirdi. Sarı-kırmızılı takımın Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, 7 saat süren pazarlıklar sonucu bu transferi 3 milyon Euro gibi bir rakama bitirmesi, Avrupa'da da konuşuldu ve ticari başarı olarak nitelendirildi. Roma'ya kiralık olarak gönderilen oyuncunun opsiyonu 20 milyon Euro iken, Fenerbahçe'den ise 12 milyon Euro talep edilmişti. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.07.2022- 06:40