Galatasaray'ın Sergio Oliveira'yı kadrosuna katması Türkiye'de olduğu kadar Avrupa'da da yankılandı.
GALATASARAY HABERLERİ: Avrupa'da Sergio Oliveira yankıları! "İnanılmaz transfer"
Transferde gaza basan Galatasaray, orta saha bölgesini Porto forması giyen Sergio Oliveira'yı kadrosuna katarak güçlendirdi. Sarı-kırmızılı takımın Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, 7 saat süren pazarlıklar sonucu bu transferi 3 milyon Euro gibi bir rakama bitirmesi, Avrupa'da da konuşuldu ve ticari başarı olarak nitelendirildi. Roma'ya kiralık olarak gönderilen oyuncunun opsiyonu 20 milyon Euro iken, Fenerbahçe'den ise 12 milyon Euro talep edilmişti. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
İtalya çıkartması yapan Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, 7 saat süren uzun pazarlıkların ardından Portolu yöneticileri 3 milyon euro artı 300 bin euro'luk bonusu kabul ettirmesi büyük bir ticari başarı olarak nitelendirildi.
Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin de iki kez almak istediği ama 12 milyon euro'luk rakamı duyunca geri adım attığı 30 yaşındaki orta sahanın Galatasaray'a 3 milyon euro'ya transfer olması Porto ve geçen sezon kiralık oynadığı Roma taraftarlarında büyük şok etkisi yarattı.