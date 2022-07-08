Transferde gaza basan Galatasaray, Porto'da bonservisi bulunan Sergio Oliveira'yı İstanbul'a getirdi. Bu gelişme sonrası futbolseverler Sergio Oliveira'ya dair bilgileri merak etmeye ve arama motorlarında aratmaya başladı. Peki; Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliveira kimdir? Sergio Oliveira kaç yaşında ve nereli? Sergio Oliveira hangi mevkide oynamaktadır? İşte tüm bilinmesi gerekenler... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Transferde orta saha bölgesine yoğunlaşan Galatasaray, bonservisi Porto'da bulunan Sergio Oliveira'yı İstanbul'a getirdi. Bu gelişme sonrasında Serigo Oliveira, arama motorlarında araştırılmaya başlandı.

SERGIO OLIVEIRA KİMDİR?

2 Haziran 1992 tarihinde Portekiz'de dünyaya geldi. Kariyerine Porto altyapısında başladı. Bonservisi Porto'da olan Oliveira Beira-Mar, Mechelen, Penafiel, Paços Ferreira, Nantes, PAOK ve Roma'da kiralık olarak forma giydi. Sergio Oliveira, geçtiğimiz kış transfer döneminde kiralık olarak Roma'ya katılmış ve çıktığı 22 maçta 3 gol, 1 asist kaydetmişti. Kariyeri boyunca 350 maça çıkan 30 yaşındaki orta saha 63 gol attı, 31 de asist yapmayı başardı. 1.81 cm boyundaki orta saha, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Portekiz Milli Takımı'nın da formasını terleten Sergio Oliveira, 13 karşılaşmada görev aldı. Oliveira'nın güncel piyasa değeri 12 milyon euro...