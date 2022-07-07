Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan'dan Anthony Nwakaeme bombası! Görüşmelere başlandı
Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'ı kadrosuna katan Galatasaray, transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım Trabzonspor ile sözleşmesi biten Anthony Nwakaeme'yi gündemine aldı ve Nijeryalı yıldızla görüşmelere başladı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Gelecek sezon kadro yapılanması kapsamında transfer harekatını sürdüren sarı-kırmızılılarda hücum yönünden geniş bir kadro kurulmak isteniyor.
Okan Buruk yönetiminde kamp sürecini geçiren Aslan, geride bıraktığımız sezonda yaşanan gol sıkıntısını gidermek istiyor.