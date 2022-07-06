TRANSFER HABERİ: Gana basını duyurdu! Ekuban Galatasaray ile anlaştı

Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılı ekipte transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'la resmi sözleşmeyi imzalayan Galatasaray için Gana basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Genoa forması giyen Ekuban'ın sarı-kırmızılı takımla anlaştığı ifade edildi. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)