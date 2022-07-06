Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor.
TRANSFER HABERİ: Gana basını duyurdu! Ekuban Galatasaray ile anlaştı
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılı ekipte transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'la resmi sözleşmeyi imzalayan Galatasaray için Gana basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Genoa forması giyen Ekuban'ın sarı-kırmızılı takımla anlaştığı ifade edildi. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
Şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'ı kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekipte sürpriz bir isim gündeme geldi.
Gana basınında yer alan habere göre Galatasaray, Ekuban ile anlaşmaya vardı.