Yeni sezon kadro mühendisliği çalışmalarına devam eden Galatasaray'da Marcao ile yol ayrımına gelindi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Marcao'ya gelen teklifleri duyurdu! Sevilla ve Zenit...
Galatasaray'da özellikle geçtiğimiz sezon gösterdiği başarılı performans sonrası Avrupa devlerinin radarına giren Marcao'yla yol ayrımı yakın... Rus temsilcisi Zenit ve İspanyol ekibi Sevilla'nın ilgisi bilinirken, sarı-kırmızılılara gelen teklifler açıklandı. Brezilyalı stoperin tercihi ise belli oldu. İşte flaş gelişmenin tüm detayları... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Portekiz'in Chaves takımından transfer edilen Brezilyalı futbolcu, performansıyla taraftarın gönlünde taht kurdu.
Yaptığı kritik müdahaleler ve topu geriden oyuna sokmasıyla dikkat çeken, 26 yaşındaki savunmacı, takımın kilit oyuncuları arasında yer aldı.