Galatasaray, bu sezon sözleşmesi sona eren Sofiane Feghouli'yle yeni mukavele yapmadı.
GALATASARAY HABERLERİ - Sofiane Feghouli'den Igor Tudor itirafı! Ayrılık sebebini açıkladı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 2017 yılından bu yana Galatasaray forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesinin bitmesinin ardından sarı-kırmızılı takımdan ayrılan Sofiane Feghouli, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cezayirli futbolcu, Ligue 1 ekibi Marsilya'nın başına geçen eski hocası Igor Tudor'un Galatasaray'dan ayrılma sebebini açıkladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Cezayirli futbolcu, Fransız basınına eski hocası Igor Tudor'la ilgili açıklamalarda bulundu.
So Foot'a konuşan ve fotomac.com.tr editörü Tuğçe Erginkoç'un derlediği habere göre tecrübeli isim, Marsilya'nın yeni teknik direktörü olan Hırvat çalıştırıcı hakkında dikkat çeken sözler sarf etti.