Igor Tudor'u Galatasaray'da tanıdın. Anıların iyi mi kötü mü?

Biraz öz eleştiri yaparsa çok iyi bir koç olabilir. En üst seviyeye ulaşmak için bu temel bir şeydir. Onun kapasitesini sorgulayabilecek kadar iyi tanımıyorum. Ama eğer Marsilya'nın başına geçtiyse çok iyi bir teknik direktör olacaktır.