TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan flaş William Carvalho açıklaması! Teklif ortaya çıktı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de gündemine yer alan William Carvalho'yu kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. Sarı-kırmızılı kulübün futbol direktörü Cenk Ergün, İspanyol basınına Carvalho transferiyle ilgili konuşurken, Galatasaray'ın hem William Carvalho'ya hem de Real Betis'e önereceği ücret ortaya çıktı. İşte detaylar... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)

Mert Kılıç| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.07.2022- 09:24 Güncelleme Tarihi: 06.07.2022- 09:24