Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan flaş William Carvalho açıklaması! Teklif ortaya çıktı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de gündemine yer alan William Carvalho'yu kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. Sarı-kırmızılı kulübün futbol direktörü Cenk Ergün, İspanyol basınına Carvalho transferiyle ilgili konuşurken, Galatasaray'ın hem William Carvalho'ya hem de Real Betis'e önereceği ücret ortaya çıktı. İşte detaylar... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)
Şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş transferlerini resmiyete kavuşturan sarı-kırmızılılar, eksik görülen diğer bölgeleri güçlendirmek için kolları sıvadı.
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Cimbom'un önceliklerinden biri orta saha transferi...