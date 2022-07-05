Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını sürdürüyor.
Galatasaray Joao Pedro’yu bitirmek için kararlı! İşte yeni teklif
Galatasaray transfer haberi: Yeni sezon için öncesi kadroyu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı ekip hücum hattına takviye için Joao Pedro ismini gündemine almıştı. Yıldız oyuncunun transferine ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan basını, sarı-kırmızılı yöneticilerin ve Cagliari yönetiminin son bir görüşme yapacağını iddia etti. İşte detaylar.. (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
Sarı-kırmızılı ekip, şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş transferlerini resmen açıkladı.
Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor.