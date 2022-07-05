Galatasaray Joao Pedro’yu bitirmek için kararlı! İşte yeni teklif

Galatasaray transfer haberi: Yeni sezon için öncesi kadroyu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı ekip hücum hattına takviye için Joao Pedro ismini gündemine almıştı. Yıldız oyuncunun transferine ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan basını, sarı-kırmızılı yöneticilerin ve Cagliari yönetiminin son bir görüşme yapacağını iddia etti. İşte detaylar.. (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)