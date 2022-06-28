Beşiktaş'ın Haris Seferovic transferi olmadı. Portekiz medyası Benfica'nın gözden çıkardığı ve satmaya çalıştığı İsviçreli oyuncuyu bu kez de Galatasaray'a yakıştırdı.

Sabah'ın haberine göre; Benfica'nın 10 milyon Euro bonservis istediği oyuncu için siyah-beyazlıların 5 milyon Euro'nun üzerine çıkmadığı hatırlatılırken, Joao Mario'nun transferi için Lizbon'a gittiği iddia edilen Cenk Ergün'ün Seferovic için de görüştüğü belirtildi. Benfica'ya yakın olan Record gazetesi, Portekiz kulübünün maliyetinden kurtulmaya çalıştığı ve 30 yaşındaki golcüyü bu transfer paketine dahil ettiğini duyurdu. Yıldız oyuncunun yıllık ücreti 1.5 milyon Euro…