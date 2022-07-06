TRANSFER HABERİ - Galatasaray Gylfi Sigurdsson ile anlaştı! İşte alacağı ücret

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen sarı-kırmızılıların son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen ve sezonun sona ermesiyle kulüpten ayrılan İzlandalı 10 numara Gylfi Sigurdsson ile anlaştığı öne sürüldü. 32 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'dan alacağı maaşın da netleştiği iddia edildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.07.2022- 12:20