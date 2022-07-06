Transferde çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da öncelik orta sahaya verilmişti.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray Gylfi Sigurdsson ile anlaştı! İşte alacağı ücret
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen sarı-kırmızılıların son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen ve sezonun sona ermesiyle kulüpten ayrılan İzlandalı 10 numara Gylfi Sigurdsson ile anlaştığı öne sürüldü. 32 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'dan alacağı maaşın da netleştiği iddia edildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)
Listede birçok isim bulunurken, İspanya ve İngiltere basınından bomba bir haber geldi.
Akşam'ın derlediği habere göre; Everton'la mukavelesini tamamlayan ve boşa çıkan Gylfi Sigurdsson'la Sarı-Kırmızılıların devreye girdiği iddia edildi.