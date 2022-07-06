TRANSFER HABERİ: Sevilla Marcao için İstanbul'da!

TRANSFER HABERİ: Sevilla Marcao için İstanbul'da!

Galatasaray transfer haberi: Sevilla yöneticileri, Marcao transferi için İstanbul'a geldi. İspanyol yetkililer, transfer için Cenk Ergün ile görüşecek.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.07.2022- 11:25 Güncelleme Tarihi: 06.07.2022- 11:49