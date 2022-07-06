GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray'a kötü haber! Haris Seferovic'e Mallorca talip oldu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, önceliği orta sahaya verse de diğer mevkiler için de görüşmelerini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Benfica'da forma giyen Florentino Luis için harekete geçen sarı-kırmızılılara, Portekiz temsilcisi Haris Seferovic'i de önermişti. Vedat Muriqi ile yola devam etmeyen La Liga ekibi Mallorca, İsviçreli golcüye talip oldu. Ayrıca golcü oyuncu için Cimbom'un ve Mallorca'nın yaptığı teklifin detayları da paylaşıldı. İşte ayrıntılar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)