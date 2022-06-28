Galatasaray'da Mbaye Diagne takıma katıldı!

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam gerçekleştirdiği idmanla devam etti. Bugün sağlık kontrolüne katılan oyuncular da akşam antrenmanında yer alırken, izinli olan Mbaye Diagne de takıma katıldı. Milli takımlarda yer alan diğer oyuncular 4 Temmuz’a kadar takıma katılacak. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.06.2022- 22:13