Galatasaray'da sezonun ilk transferi gerçekleşebilir.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan İtalya'ya Joao Pedro çıkarması!
Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da arayışlar sürüyor. Futbol Direktörü Cenk Ergün, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda Joao Pedro için harekete geçmişti. Cimbom, yıldız futbolcunun transferini bitirmek için İtalya'ya çıkarma yapacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Forvet transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray yönetimi İtalya'da girişimlerini sürdürüyor.
Galatasaray oyuncuya olan ilgisini daha önce gösterdi.