Gelecek sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına da hız vermiş durumda... Sarı-kırmızılı takımın listesinde birçok orta saha bulunurken, gündeme gelen son isim ise Bafetimbi Gomis'in kuzeni olan Nampalys Mendy oldu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın yeni hocası Okan Buruk'un en büyük hedefi güçlü bir orta saha oluşturmak... Taylan, Cicaldau ve Berkan'ın geçen sezon beklentilerin altında kalması nedeniyle geniş bir liste oluşturuldu. Ndombele, İdrissa Gueye, Morgan Sanson, William Carvalho gibi isimler listede bulunurken, geçtiğimiz sezonlarda da gündeme gelen Senegalli futbolcu Nampalys Mendy de adaylar arasına dahil edildi. Fotomaç'ın haberine göre; Bafetimbi Gomis'in kuzeni olan oyuncunun, Leicester City'de hocasıyla problem yaşadığı ve ayrılmak istediği belirtildi. Ayrıca bir yıllık sözleşmesi bulunan futbolcunun, "Bonservisimi bedelsiz alabilirim" demesi de Galatasaray tarafından oldukça cazip bulundu.

ÜCRETİ BELLİ

Geride kalan sezonda sadece 18 maçta forma giyebilen Nampalys Mendy, Senegal'in Afrika Kupası şampiyonluğunda büyük rol oynamış ve dikkatleri yeniden üzerine çekmişti. Mendy'nin imza atmak için Galatasaray'dan 1.5 milyon euro ücret talep ettiği belirtildi.