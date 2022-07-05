TRANSFER HABERİ - William Carvalho'da flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son dakika transfer haberi: Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi verecek olan iki takım, William Carvalho transferinde karşı karşıya gelmişti. La Liga ekibi Real Betis'te forma giyen tecrübeli futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.07.2022- 15:48