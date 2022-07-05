Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ - William Carvalho'da flaş gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Son dakika transfer haberi: Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi verecek olan iki takım, William Carvalho transferinde karşı karşıya gelmişti. La Liga ekibi Real Betis'te forma giyen tecrübeli futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
İki ezeli rakip, 2022/2023 sezonunda zirveye oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvadı.
Sarı-lacivertliler; yeni sezon öncesi Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor'u renklerine bağladı.