Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor.
TRANSFER HABERİ: Portekiz basını duyurdu! Galatasaray’dan Joao Novais bombası
Galatasaray transfer haberi: Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Portekiz basınında yer alan habere göre Galatasaray, geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyen Joao Novais'i gündemine aldı. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
Sarı-kırmızılılar şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'ın transferlerini resmen açıkladı.
Galatasaray, transferde önceliğini ise orta saha bölgesine vermiş durumda.