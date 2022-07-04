GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Benfica'dan Almeida, Pizzi ve Seferovic önerisi! Florentino Luis...

Önümüzdeki sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarına ise devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım önceliği orta sahaya verirken, Benfica'dan Florentino Luis'i kiralamak istediğini Portekiz temsilcisine iletti. Başkan Rui Costa'dan ise sürpriz öneri geldi ve takımda düşünmedikleri Andre Almeida, Pizzi ve Haris Seferovic'i verebileceklerini iletti. Transferde son kararı ise teknik direktör Okan Buruk verecek. İşte tüm detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.07.2022- 06:40