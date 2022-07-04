GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sevilla’da Monchi Marcao için resti çekti!

Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılması gündemde olan ve Sevilla'nın radarında olan Marcao için açıklama geldi. Sevilla'nın sportif direktörü Monchi, Brezilyalı yıldızla ilgilendiklerini doğrulurken, başka alternatiflerin de olduğunu söyledi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.07.2022- 17:04