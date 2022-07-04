Galatasaray'a sürpriz teklif...
TRANSFER HABERİ: Caleb Ekuban Galatasaray'a doğru!
İtalya Ligi takımlarından Genoa'da forma giyen Ganalı Caleb Ekuban menajeri aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. Yıldız forvetin menajeri, oyuncusunu sarı kırmızılıların sportif direktörü Cenk Ergün'e sundu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Takvim'in haberine göre, İtalyan temsilcisi Genoa'da forma giyen Ganalı forvet Caleb Ekuban menajerler aracılğıyla Galatasaray'a teklif edildi.
Genoa gelecek sezon Serie B'de oynayacağı için bazı oyuncularla yolları ayırıp maaş yükünden kurtulmayı planlıyor.