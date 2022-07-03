Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk önderliğinde gelecek sezona hazırlanıyor.
GALATASARAY HABERLERİ: Joao Pedro için flaş transfer açıklaması! Cagliari'nin başkanı konuştu
Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da öncelik orta saha bölgesine verildi. Teknik direktör Okan Buruk da, basına karşı verdiği demeçlerde bu mevkiye yoğunlaşacaklarını söyledi. Sarı-kırmızılılar 6-8 ve 10 numara transferi yapmak isterken, gündemdeki isimlerden biri de Cagliari forması giyen Joao Pedro'ydu. Konuyla ilgili İtalyan kulübünün başkanı Tommaso Giulini, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'ı kadrosuna kattı ve defans hattını güçlendirdi.
Teknik direktör Okan Buruk, orta saha transferinin öncelikleri olduğunu dile getirmişti.