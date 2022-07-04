GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Jason Denayer'de kıran kırana pazarlık! Gelecek hafta...

Galatasaray eski stoperi Jason Denayer için pazarlıklarını sürdürüyor. 27 yaşındaki stoperin menajeri ile bir araya gelen sarı kırmızılılar, yıldız oyuncunun maaşında indirime gitmesi için görüşmelerini sürdürüyor. Transferin netleşeceği zaman da belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.07.2022- 06:40