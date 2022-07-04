Galatasaray'da stoper harekatı sürüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Jason Denayer'de kıran kırana pazarlık! Gelecek hafta...
Galatasaray eski stoperi Jason Denayer için pazarlıklarını sürdürüyor. 27 yaşındaki stoperin menajeri ile bir araya gelen sarı kırmızılılar, yıldız oyuncunun maaşında indirime gitmesi için görüşmelerini sürdürüyor. Transferin netleşeceği zaman da belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Takvim'in haberine göre, Brezilyalı yıldız Marcao'nun ayrılma ihtimaline karşı harekete geçen Sarı-Kırmızılılar bonservisi elinde olan Jason Denayer ile pazarlıklarına devam ediyor.
Tecrübeli oyuncunun menajeri ile İstanbul'da bir araya gelen Sarı-Kırmızılı Yönetim yıldız oyuncunun maliyetini düşürmek için görüşmelerini sürdürüyor.