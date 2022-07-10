Galatasaray'ın yeni maestrosu Sergio Oliveira, formayı giyip 4 yıllık sözleşmeyi imzaladı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sergio Oliveira'nın dikkat çeken istatistiği! Son 8 sezonda...
Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray, son olarak Porto'dan Sergio Oliveira'yı renklerine bağladığını ve oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı-kırmızılıların yeni orta sahası, son 8 sezonda yalnızca 7 sakatlık geçirirken toplamda ise 30 maç kaçırdı. Geçen sezon ise yalnızca 2 maçta süre alamadı. İşte o istatistikler... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Nef Stadyumu'nu ve müzeyi gezen Portekizli yıldız, yıllık garanti ücret olarak 2 milyon 750 bin euro alacak.
Bonservisi için ise Porto'ya 3 milyon euro ödenecek.