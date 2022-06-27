Galatasaray'da Marcao Sevilla yolunda! İşte ödenecek bonservis
Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda sol stopere Abdülkerim Bardakcı transferi yapılınca Marcao ayrılığı daha kolay oldu. İşte Brezilyalı stoper için ödenecek bonservis bedeli ve detaylar...
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 27.06.2022- 06:40
İSTANBUL'A GELECEKLER
Sevilla'nın15 milyon euro'ya ek olarak 3 milyon euro'luk da bonus teklif etmesiyle iki kulüp arasında uzun süredir süren pazarlıklar sonuçlanma aşamasına geldi. Artık gitti gidiyor denilen Brezilyalı futbolcunun ayrılığı an meselesi... İspanyol kulübün yetkililerinin bu hafta içinde İstanbul'a gelmesi ve detayların görüşülmesinin ardından KAP bildirimin yapılması bekleniyor. Avrupa'da futbol hayatına devam etmek isteyen Marcao'nun İspanya'ya gitmek için gün saydığı ifade edildi.