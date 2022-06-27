Galatasaray'da Marcao Sevilla yolunda! İşte ödenecek bonservis

Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda sol stopere Abdülkerim Bardakcı transferi yapılınca Marcao ayrılığı daha kolay oldu. İşte Brezilyalı stoper için ödenecek bonservis bedeli ve detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.06.2022- 06:40