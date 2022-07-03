Galatasaray - Sigma Olomouc maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Galatasaray - Sigma Olomouc maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Yeni sezonda Galatasaray'ın çıkacağı 3. hazırlık maçı olan Galatasaray - Sigma Olomouc karşılaşmasının detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Hem transferleriyle hem de yeni yönetimiyle yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, Galatasaray - Sigma Olomouc maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Galatasaray - Sigma Olomouc karşılaşmasına dair merak edilenler...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.07.2022- 11:00 Güncelleme Tarihi: 03.07.2022- 11:00