Yeni sezonda orta saha sıkıntısı çekmek istemeyen Galatasaray, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan William Carvalho'yu listesine almıştı. İki ezeli rakibin de, Real Betis'e resmi teklifini ilettiği ve anlaşma zemininin yakın olduğu belirtildi. Portekizli orta saha, iki kulüple de pazarlıklarını sürdürüyor. İşte detaylar... | Transfer haberleri

Son dönemde transferde sık sık karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yine büyük savaş çıktı. Abdülkerim Bardakcı savaşından galip ayrılan Cimbom'un yaklaşık 1.5 aydır Fenerbahçe'nin ilgilendiği William Carvalho'ya resmen talip olması ortalığı karıştırdı.

3.5 MİLYON EURO İSTİYOR

Takvim'in haberine göre ezeli rakipler, Portekizli yıldızı kadrosuna katabilmek için büyük bir uğraş veriyor. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin Real Betis'le yaptığı görüşmelerde önemli mesafe aldığı ancak Carvalho'yu ikna etmekte fazlasıyla zorlandığı belirtiliyor. Yeni sezon öncesi kadrosuna 6 numara takviyesi yapmak isteyen her iki kulübün de yıldız futbolcuyla pazarlıkları devam ediyor. 30 yaşındaki futbolcunun yıllık maaş beklentisinin 3.5 milyon Euro olduğu ve bu talebin sıkıntı yarattığı ifade ediliyor. William Carvalho'ya özellikle İtalya'dan önemli talipler olduğu ancak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şu an masadaki en güçlü kulüpler olduğu öğrenildi.

49 MAÇTA OYNADI

Ezeli rakipler arasında yaşanan büyük savaşın nasıl sonuçlanacağı merak konusu. Geride bıraktığımız sezon Real Betis formasıyla tam 49 maça çıkarak müthiş bir istikrar sergileyen 30 yaşındaki Portekizli futbolcu ayrıca 4 gol kaydetti.