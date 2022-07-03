Teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getiren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.
GALATASARAY HABERİ: Joao Pedro transferinde flaş gelişme! İtalyanlar duyurdu
Galatasaray transfer haberi: Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden ve şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'ı renklerine bağlayan sarı-kırmızılı ekipte transfer çalışmaları devam ediyor. Orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Cagliari forması giyen Joao Pedro ismini gündemine almıştı. Yıldız oyuncunun transferinde flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar ilk olarak Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna kattı.
Cimbom, Altay'ın genç sol beki Kazımcan Karataş'ı da renklerine bağlayarak ikinci transferini gerçekleştirdi.