GALATASARAY HABERİ: Joao Pedro transferinde flaş gelişme! İtalyanlar duyurdu

Galatasaray transfer haberi: Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden ve şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'ı renklerine bağlayan sarı-kırmızılı ekipte transfer çalışmaları devam ediyor. Orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Cagliari forması giyen Joao Pedro ismini gündemine almıştı. Yıldız oyuncunun transferinde flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.07.2022- 11:49