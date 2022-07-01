Galatasaray'ın transferinde sona yaklaştığı Joao Pedro'da beklenmedik bir gelişme yaşandı.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a kötü haber! Joao Pedro için devreye girdiler
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar Joao Pedro'yla ilgileniyordu. Bonservisi İtalya Ligi takımlarından Cagliari'de bulunan 30 yaşındaki oyuncunun transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. İtalyan basını, Joao Pedro yarışına yeni bir takımın dahil olduğunu öne sürdü. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ettiği yıldız oyuncunun talipleri artıyor.
30 yaşındaki futbolcunun transferinde Galatasaray'a ciddi bir rakip çıktı.