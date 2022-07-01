TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a kötü haber! Joao Pedro için devreye girdiler

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar Joao Pedro'yla ilgileniyordu. Bonservisi İtalya Ligi takımlarından Cagliari'de bulunan 30 yaşındaki oyuncunun transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. İtalyan basını, Joao Pedro yarışına yeni bir takımın dahil olduğunu öne sürdü. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.07.2022- 18:56