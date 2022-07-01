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GALATASARAY HABERİ: Erden Timur açıkladı! Erik Botheim, Denayer, William Carvalho, Morgan Sanson ve Talisca transferinde son durum!
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılılarda yönetici Erden Timur, transfer konularıyla ilgili basın mensuplarıyla bir araya geldi. Timur, Galatasaray'ın transfer gündemindeki, Erik Botheim, Denayer, William Carvalho, Morgan Sanson ve Talisca'ya dair detayları paylaştı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaraylı yönetici Erden Timur, basına yaptığı açıklamada sarı kırmızılıların transfer operasyonuna dair konuştu. Timur'un yaptığı açıklamalardaki transfer gelişmeleri şu şekilde oldu;
Rus ekibi Krasnodar'da forma giyen Eric Botheim ile yakından ilgileniyor.
Sarı-kırmızılılar, oyuncunun sözleşmesini tek taraflı feshetmesinden dolayı hukuksal açıdan da bu transfer hakkında görüş alıyor.
Yeni sezon hazırlıklarına yeni teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde başlayan Galatasaray, transferler konusunda da çalışmalarına devam ediyor.
Bu sene kadroda yeniden yapılanma gerçekleştirmek isteyen sarı-kırmızılılar, hem yurt içinde hem de yurt dışında yoğun çalışmalar içinde.
Cimbom, 6-8-10 numara, kanat ve forvet bölgelerine takviye yapacak.
Galatasaray, Altay'da forma giyen genç futbolcu Kazımcan Karataş'ın transferini bitirdi.
Sarı-kırmızılılar bu transferi kiralık olarak değil, bonservisiyle noktalayacak.
KAAN AYHAN KONUSU Aslan, İtalyan ekibi Sassuolo'da top koşturan Mert Müldür ve Kaan Ayhan'ı da kadrosuna katmak istiyor fakat Mert için istenilen ücretin yüksek bulunduğu ifade edildi.
Kaan için ise İtalyan takımı 5 milyon Euro talep ediyor.
TALISCA GÜNDEMDE, CARVALHO İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR Al-Nassr'da futbol hayatına devam eden Brezilyalı futbolcu Talisca'nın takımında mutlu olduğu belirtilirken, 28 yaşındaki futbolcu Suudi Arabistan temsilcisinden net 8 milyon Euro alıyor.
Sarı-kırmızılıların, Real Betis'te oynayan Portekizli futbolcu William Carvalho ile de görüşmeleri sürdürdüğü aktarıldı.
MARCAO'YA TEKLİFLER VAR
Brezilyalı futbolcu Marcao ile Rusya'dan Zenit ve İspanya'dan Sevilla'nın ilgilendiği öğrenilirken, ilk görüşmeler sonucunda tekliflerin istenilen düzeyde olmadığı belirtildi.
Marcao iyi bir takım olursa gitmeye sıcak bakıyor, transfer olmasa da Galatasaray ile kupalar kazanmak istediğini söylediği ifade edildi.
Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılma ihtimali düşük olduğu dile getirildi.
DEFANSA TAKVİYE YAPILACAK
Galatasaray bu sezon stoper bölgesine de transfer yapmak istiyor.
Sezon boyunca kullanacağı 4 iyi stoper bulunması düşüncesiyle hareket eden sarı-kırmızılılar, buraya takviye düşünüyor.
Bu bölge için düşünülen eski futbolcuları Jason Denayer'in de maaş konusunda beklentisinin biraz yüksek olduğu öğrenildi.
ONUR BULUT LİSTEDE Aslan, sağ bek konusunda Kayserispor'dan Onur Bulut dışında yerli ve yabancı futbolcularla da görüşme halinde.
Kuveytli hava yolu firması ile sponsorluk için iki gündür görüşmeler devam ediyor. Forma veya stadyum ismi şeklinde ayrı ayrı sponsorluk olabilir. Bu konuda görüşmeler devam ediyor.