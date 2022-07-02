Forvet hattını kökten değiştirmek isteyen Aslan, Diagne ve Gomis'in yanı sıra Mostafa Mohamed ile de yollarını ayırmaya sıcak bakıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Forvetin sponsoru Mostafa Mohamed! İşte o rakam
Forvet hattında değişikliğe gitmek isteyen Galatasaray, Mbaye Diagne ve Bafetimbi Gomis'in yanı sıra Mostafa Mohamed ile de yollarını ayırmaya sıcak bakıyor. Sarı kırmızılılar, talipleri olan Mostafa Mohamed'i satarak birinci santrfor almayı planlıyor. İşte Cimbom'un Mohamed'in bonservisinden beklediği o rakam... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Ancak bu üç oyuncudan sadece Mısırlı golcüye talipler var.
Geçen sezon Fransa'ya transferin kıyısından dönen Mısırlı golcü için bir kez daha temaslar başlıyor.