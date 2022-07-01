Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve teknik direktörlük için kolları sıvadığını açıklayan Arda Turan'ı kulüplerin bırakmaya niyeti yok. Fotomaç'ın haberine göre Bu sezon TFF İkinci Lig'de mücadele edecek olan İskenderunspor'un, Arda Turan'a transfer teklifinde bulunduğu belirtilirken Başkan Hakan Bolat da bunu doğruladı. Bolat, "Arda Turan, Türk futbolu için bir değerdir. Camiamızın kapısı sonuna kadar Arda Turan'a açıktır" ifadesini kullandı. İskenderunspor'da geçtiğimiz sezon Aydın Yılmaz forma giymişti.