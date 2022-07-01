TRANSFER HABERİ: Arda Turan'a sürpriz talip! Başkan resmen açıkladı

Galatasaray transfer haberi: Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve kariyerine teknik direktör olarak devam etmek istediğini söyleyen Arda Turan'a İskenderunspor talip oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.07.2022- 16:15