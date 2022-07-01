Galatasaray transferde atağa kalktı! Isco, Fortounis ve Joao Pedro...

Galatasaray transfer haberi: Okan Buruk yönetiminde yeni sezon çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı ekip, transfer çalışmalarında gaza bastı. İlk takviyesini Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katarak yapan Galatasaray, orta saha transferi için Isco, Konstantinos Fortounis ve Joao Pedro için çalışmalarını yoğunlaştırdı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.07.2022- 06:40