Teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getiren G.Saray'da gözler transfere çevrildi.
Galatasaray transferde atağa kalktı! Isco, Fortounis ve Joao Pedro...
Galatasaray transfer haberi: Okan Buruk yönetiminde yeni sezon çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı ekip, transfer çalışmalarında gaza bastı. İlk takviyesini Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katarak yapan Galatasaray, orta saha transferi için Isco, Konstantinos Fortounis ve Joao Pedro için çalışmalarını yoğunlaştırdı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Cimbom, yeni sezonun ilk transferini Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katarak gerçekleştirmişti.
Aslan, şimdi de orta saha ve 10 numara takviyelerine yoğunlaştı.