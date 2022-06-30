Spor Toto 1. Lig takımlarından Eyüpspor, flaş bir transfere imza attı.
İstanbul ekibi, Galatasaray'dan Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna kattığını açıkladı.
İŞTE O AÇIKLAMA:
"Eyüpspor'umuza Hoş Geldin Alpaslan Öztürk. Eyüpspor'umuz, Galatasaray'dan tecrübeli stoper Alpaslan Öztürk'ü renklerine bağladı. Alpaslan Öztürk'e hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Eyüpspor'umuza Hoş Geldin Alpaslan Öztürk! 🦁— Eyüpspor (@eyupsporkulubu) June 30, 2022
Eyüpspor'umuz, Galatasaray'dan tecrübeli stoper Alpaslan Öztürk'ü renklerine bağladı. ✍️
Alpaslan Öztürk'e hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz. 💜💛 pic.twitter.com/5wbeNeZsfZ