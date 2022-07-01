Galatasaray'da varsa yoksa transfer...
Galatasaray'dan 2. Konya seferi! Cimbom'dan Amir Hadziahmetovic hamlesi
Cimbom, Abdülkerim Bardakcı transferi sonrası Konyaspor'dan bir oyuncuyu daha kadrosuna katma peşinde. Orta sahasını mutlaka güçlendirmek isteyen Galatasaray, Bosna Hersek'li önlibero Amir Hadziahmetovic'i listesine dahil etti. Dursun Özbek, Konyaspor Başkanı Özgökçen'le görüşüp transferi bitirecek. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Dış piyasadan birçok isimle anılan Galatasaray iç piyasada ise bir kez daha gözünü Konyaspor'a çevirdi.
Orta sahaya en az iki kaliteli oyuncu transfer etmeyi hazırlanan Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'dan sonra Konyaspor'un kapısını bir kez daha çalacak.