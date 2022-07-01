PARA VE OYUNCU ÖNERİLECEK

Teknik direktör Okan Buruk'un daha önce de yakından takip ettiği oyuncu için olumlu rapor vermesi sonrası Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeşil-beyazlıların başkanı Fatih Özgökçen ile bir kez daha bir araya gelecek.