Galatasaray, yeni sezon öncesi ikinci transferini gerçekleştirdi.

Sarı kırmızılılar, Kazımcan Karataş'ı resmen kadrosuna kattığını açıkladı.

Galatasaray, Kazımcan Karataş için Altay'a 20 milyon TL bonservis bedeli ödeneceğini ve oyuncuyla 5 sezonluk sözleşme imzalandığını açıkladı.



Daha önce Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı ile kadrosunu güçlendiren Cimbom, Altay'dan da Kazımcan Karataş'ı renklerine bağladı. Sarı kırmızılılar transferi "Büyük Galatasaray ailesine hoş geldin" sözleriyle duyurdu.

KAZIMCAN'DAN İLK SÖZLER:

"4 yıldızlı formayı giymek için sabırsızlanıyorum. Benim tek isteğim Galatasaray'da oynamaktı. Buraya misafir olarak geldiğimde tüylerim diken diken olmuştu. Eminiz ki bu sene inşallah şampiyon olacağız."

"Umarım bu yol, şampiyonluk yolu olur. Mayıslar bizimdir. Umarım her şey gönlümüzce olur."

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