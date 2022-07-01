İspanyol medyası Sevilla ile anlaşan Marcao'nun kulübü Galatasaray'a "Transferi bir an önce sonuçlandırın" diye baskı yaptığını yazdı.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin Marcao oyunu!
Sevilla'nın kurt sportif direktörü Monchi iş başında... İspanyol medyasına göre Türk basınında çıkan 'Marcao 10 milyon Euro'ya Sevilla'ya gidiyor' haberleri sonrasında kırmızı-beyazlı kulüp, Galatasaray'a teklifini 12 milyon Euro'dan 10 milyona indirdi. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılıların istediği 15 milyon Euro'nun çok altında bir rakam manşetlere taşındı.
Önceki gün Galatasaray kaynaklı olduğu iddia edilen haberlerde Sevilla'nın teklifinin 8+2 milyon Euro olduğu vurgulandı.