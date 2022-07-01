Diego Carlos'u 30 milyon Euro'ya satan, Kounde'yi de 60 milyon Euro'ya Barcelona ya da Chelsea'ye göndermeye hazırlanan Sevilla'da sportif direktör Monchi de sezon açılışı öncesinde taraftardan büyük baskı gördüğünden dolayı Marcao'yu 2-3 gün içinde sonuçlandırmak istiyor.