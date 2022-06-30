Orta saha bölgesine bir dünya yıldızı katmak isteyen Galatasaray, Inter ile sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Arturo Vidal'i gündemine almıştı. İtalyan basını, Inter'in bu transfer için sarı-kırmızılılara kolaylık sağlayacağını yazdı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Dursun Özbek yönetimi mutlaka kadroya sponsorları sıraya sokacak, taraftarları coşturacak, tribünlere çekecek bir yıldız transfer etmek istiyor. Bu isimlerden birisi de Arturo Vidal... Galatasaray, 35 yaşındaki futbolcuya yılda 5 milyon euro'dan iki yılda 10 milyon euro ödeme durumu olabilir mi; şimdilik bilinmiyor. Bu transfer pek çok soru işareti barındırsa da İtalyan basını bu konuya yer vermeye devam ediyor.

Fotomaç'ın La Gazzetta Dello Sport'tan derlediği habere göre, "Inter, Galatasaray'la müttefik oldu. Vidal'ı göndermek için çalışıyor" başlığı ile bir haber yayınladı. Haberin alt başlığında; "Alexis Sanchez'e yapılan saldırıda başarısız olan İstanbul kulübü, orta saha oyuncusunu zengin bir teklifle ikna etmeye çalışıyor. Flamengo ve Boca yarışı kaybetti" ifadeleri yer aldı. Galatasaray'ın Vidal'la görüşme halinde olduğu belirtilirken kadrosunda yer açmak isteyen İnter'in de temasları dikkatlice izlediği bildirildi.