Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen Yunus Akgün, orada kendisini buldu ve Galatasaray'a geri döndü. Genç oyuncu, sarı-kırmızılıların Ola Solbakken'i transfer etmesi halinde ayrılabileceği kaydedildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Ola Solbakken iddiaları Galatasaray'a geri dönen Yunus Akgün'ün keyfini kaçırdı. Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray'a sürekli forma şansı bulacağını hayal ederek dönen milli futbolcu, sarı-kırmızılı ekibin, Solbakken üzerinde yoğunlaşması üzerine menajerinden gelişmeleri yakından izlemesi için mesaj gönderdi. Yunus Akgün ile Lille'nin ciddi şekilde ilgilendiği belirtilirken İtalyan takımlarının da sırada olduğu ifade edildi. Sağ kanada kendisinin yerine bir transfer yapılması durgunda ayrılma kararı alan Yunus'un menajerinin temasta olduğu takımlar olduğu da gelen haberler arasında...