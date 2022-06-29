Transfer listesinde birçok yıldız isim bulunduran Galatasaray, ileri ucu da güçlendirmek istiyor. Mbaye Diagne ve Bafetimbi Gomis ile yola devam etmek istemeyen sarı-kırmızılılar, bu bölge için Vedat Muriqi'i düşünüyordu. Cimbom, Kosovalı golcüyle anlaşamaması halinde rotayı Joao Pedro'ya çevirecek. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Forvet hattında değişim isteyen G.Saray teknik heyeti, hedefini uzun boylu ve fizikli bir forvet olarak belirledi. Mbaye Diagne'den yıllardır verim alamayan sarı-kırmızılılar, bu oyuncu için gelecek her teklifi kabul etmeye hazırlanırken aksi halde Gomis'e veda etmek istiyor. Mostafa Mohamed ise 1. santrfor olması en muhtemel isim. Ancak Okan Buruk sezon hazırlıklarını çift forvet üstünden yapma kararı alınca işler de değişti.

Takvim'in haberine göre; 48 yaşındaki çalıştırıcı, yönetime uzun boylu bir forvet istediğini iletirken ilk hedef Vedat Muriqi oldu. Daha önce G.Saray'ın kapısından dönen 28 yaşındaki oyuncu için Aslan satın alma opsiyonlu kiralama teklifi ile Lazio'nun kapısını çaldı. Bu futbolcu için geri dönüş beklerken B planı ise Cagliari'nin Brezilyalı forveti Joao Pedro… İtalyan ekibi ile 1 sezon kontratı kalan 30 yaşındaki Sambacı, geçtiğimiz sezon 37 lig maçında 13 gol atıp, 4 asist ile takımını sırtladı.



