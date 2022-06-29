Önümüzdeki sezon hazırlıklarına resmen başlayan Galatasaray, transfere kilitlenmiş durumda... Sarı-kırmızılı takım gelecek yıl şampiyonluk orucunu sonlandırmak isterken, maestroyu ise yıldız alarak taçlandırma peşinde... Takıma yıldız bir 10 numara transferi yapmak isteyen yönetim, bonservisi elinde olan Isco için şartları zorlama kararı aldı. Ayrıca İspanyol yıldızın da İstanbul'a gelebileceği ifade edildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da hedef şampiyonluk ve gündem de 10 numara transferi... Teknik direktör Okan Buruk, takımla yaptığı ilk çalışmada, "Şampiyonluğa inanmayan varsa şimdiden söylesin" diyerek ne kadar ciddi olduğunu ortaya koydu. Ayrıca imza töreninde de orta sahayı güçlendirmek istediklerini açıklamıştı. Bu mevki için sarı-kırmızılılara her gün yeni bir isim yazılıyor. Fotomaç'ın haberine göre; Son günlerde adı sıkça anılan futbolcuysa Real Madrid'le yollarını ayıran Isco... Galatasaray, bonservisi elinde olan 30 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgilenirken bu durum İspanyol basının da dikkatinden kaçmadı.

SIÇRAMA YAPMAK İSTİYORLAR

Sarı-kırmızılı ekibin Isco'yu hedefine koyduğunu belirten El Mundo Deportivo, "Türk takımı Süper Lig'i 13. sırada tamamladıktan sonra niteliksel bir sıçrama yapmak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, Isco'nun Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve kalifikasyon mücadelesi için Galatasaray'ı yeniden havaya sokabileceğine inanıyor" ifadesini kullandı. Haberde ayrıca, "Galatasaray'ın projesi Isco'yu baştan çıkarmış durumda... Her an İstanbul'a gidebilir" yorumu yapıldı. El Mundo Deportivo, İspanyol yıldızın, Real Betis, Sevilla ve Roma'nın da gündeminde olduğuna da yer verdi.

PAZARLIK BAŞLADI

Abdülkerim Bardakcı hamlesiyle transfer piyasasına agresif bir giriş yapan sarı-kırmızılı ekip, şimdi de Real Madrid'le sözleşmesi biten Isco'nun peşine düştü. Taraflar arasında imza parası ve ücret pazarlığı başladı.

Cimbom, İspanyol on numarayı kadrosuna katarak hem orta sahayı güçlendirmek hem de taraftarlarını coşturmayı hedefliyor. Real Madrid'de büyük başarılara imza atan İspanyol futbolcu, kariyeri boyunca 469 maça çıkarken 73 gol, 68 asist yaptı.