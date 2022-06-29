Yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Okan Buruk önderliğinde başlayan Galatasaray, transferde ise Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı'yı renklerine bağlayarak sessizliğini bozdu.
Önceliği orta saha bölgesine veren sarı-kırmızılı takımın listesine birçok oyuncu girdi.
Cimbom'un PSG'nin yıldızı Idrissa Gueye'yi kadrosuna katmak istediği belirtilirken, Senegalli yıldızın transferde kararını verdiği ortaya çıktı.
"TEKLİFE HAYIR DEDİ"
İtalyan basınında çıkan habere göre; Galatasaray'ın hedefindeki Idrissa Gueye, sarı-kırmızılıların teklifine Türkiye Ligi'ne gitmek istemediği için olumsuz yanıt verdi.
DIAGNE'NİN PAYLAŞIMINA "ALEV" ATMIŞTI
Gueye geçtiğimiz günlerde Mbaye Diagne'nin bir paylaşımına "alev" emojisi atarak taraftarları heyecanlandırmıştı.
2019 yazında Everton'dan Paris-Saint Germain'e (PSG) 30 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Idrissa Gueye, geçtiğimiz sezon 33 maça çıktı. 32 yaşındaki futbolcu bu maçlarda; 4 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
Fransız ekibiyle 1 yıllık sözleşmesi kalan Gueye'nin güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro...