GALATASARAY HABERLERİ: G.Saray'ın hedefindeki Idrissa Gueye'den transfer kararı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezon çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray, transferde ise Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar orta saha bölgesine birden fazla takviye yapmak isterken, gündeme PSG'de kariyerini sürdüren Idrissa Gueye geldi. Senegalli yıldız Cimbom'un teklifine "hayır" dediği belirtildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)